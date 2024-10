'Seca começou antes da hora': turismo sofre no 'Caribe amazônico'

Em Alter do Chão, as catraias são embarcações que normalmente realizam o translado dos turistas para a Ilha do Amor, a principal praia da região, além de restaurantes e estabelecimentos à beira do Rio Tapajós.

A Ilha do Amor, para onde os catraieiros fazem travessia na época de cheia Imagem: Arquivo pessoal

Com o nível baixo do rio, o trabalho parou. O Tapajós atingiu a marca impressionante de 34 centímetros nesta segunda-feira, segundo a Defesa Civil de Santarém.

O valor é o menor para a data se comparado com os anos anteriores. No ano passado, por exemplo, o nível chegou a 1,66 metro na mesma data. O cenário no Tapajós se soma ao de outros rios amazônicos, em meio à secura extrema.

'Sem trabalho'

"Perdemos o Sairé [festival cultural realizado em setembro], já que não tivemos demanda", explica Vasconcelos, que também é presidente da Associação de Catraieiros de Alter do Chão, com cerca de 100 pessoas associadas.