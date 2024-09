Chuva caiu preta, rio ficou verde: crise climática muda as cores do mundo

Os eventos climáticos das últimas semanas alteraram as cores das paisagens em várias partes do planeta. E as consequências são graves para a saúde e a segurança da população.

Nesta semana, por exemplo, o Rio Grande do Sul registrou uma chuva preta decorrente da fuligem dos incêndios que assolam a América do Sul em um contexto de seca extrema. Em várias partes do país, o sol está há dias laranja por causa da fumaça.

Enquanto isso, no sudeste asiático, a vegetação ganhou tons de bege por inundações provocadas por um tufão —fenômeno que deve ocorrer com cada vez mais intensidade devido às mudanças climáticas.