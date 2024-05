Calamidades como a do RS serão cada vez mais frequentes no Brasil

Estudiosos do clima preveem que calamidades como a que atinge o Rio Grande do Sul desde a última semana serão cada vez mais frequentes no país. Esse consenso não é de hoje. No ano passado, o sexto relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) já previa um cenário de chuvas, secas, ondas de calor e incêndios mais intensos e frequentes no mundo todo.

O climatologista Carlos Nobre explicou em entrevista ao UOL News que enchentes como as que atingiram o Rio Grande do Sul são resultado direto do aquecimento global. "Quando está mais quente, os oceanos evaporam muito mais, e a água é o veículo dos eventos meteorológicos todos, inclusive os extremos", pontua. "Um fenômeno que podia acontecer a cada 100, 200 anos lá atrás, agora está acontecendo frequentemente e pode acontecer várias vezes por década", disse.

Os modelos climáticos do IPCC preveem diferentes eventos extremos que podem atingir uma mesma localidade separados por um curto intervalo de tempo, explica o professor Uece (Universidade Estadual do Ceará) e cientista do clima Alexandre Araújo Costa.