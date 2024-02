Vôlei na praça: tio e sobrinho devolvem vida ao Arouche aos domingos

Com o número de interessados no vôlei do Arouche aumentando cada vez mais, ele decidiu dar um passo adiante e investir no esporte e no lazer da turma: comprou uma rede e a colocou, no improviso, em um dos postes do local; riscou uma quadra com linhas coloridas no chão da praça e criou um grupo no WhatsApp para organizar os grupos.

É uma energia boa ter pessoas felizes ocupando o espaço. Gente que passou a vir, descer dos prédios, por ver que tem gente bebendo, conversando, dando risada. Ainda não temos o policiamento de volta, o que impactou mesmo foi fazer uso da praça. Eu acredito muito nisso.

Mario Sergio Modesto

No perfil de Mario no Instagram, tio e sobrinho aparecem em fotos sempre acompanhados da bola. Na mesma rede social, o "vôlei do Arouche" despertou a atenção de um perfil dedicado a notícias do bairro. Em um vídeo publicado pela página, a "praça viva" é celebrada em plena tarde de Natal. Nos comentários, uma pergunta: "é só chegar e participar?".

Sim. É só chegar e participar. Todos os domingos, a partir das 15h.