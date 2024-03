Mais de mil livros: SC ganha biblioteca dedicada a autores negros

Do trabalho nascido a partir de um movimento comunitário para enfrentar a criminalidade, hoje o CCEA desenvolve ações voltadas à educação, mundo do trabalho, assistência social, cultural e esportiva, com projetos no contraturno escolar, como o Jovem Aprendiz.

A entidade faz parte da rede Instituto Padre Vilson Groh e oferece também acolhimento institucional na antiga sede, no Monte Serrat.

Abertura de horizontes

Imagem: Divulgação

Para Priscila, a biblioteca negra do CCEA será uma ferramenta para oferecer diferentes horizontes à comunidade, principalmente, para os jovens assistidos. "Eles precisam saber que é possível fazer o que eles têm como sonho, é possível potencializar isso, e ver que não é algo distante deles, que existem escritores negros próximos. É possível ser escritor, ilustrador ou o que mais quiserem ser", diz Priscila.

A escritora salienta que, ao mesmo tempo, o acervo disponibilizado também ajuda a preencher uma lacuna cultural vista em outras bibliotecas públicas de Florianópolis, incluindo as escolares. Essas lacunas dizem respeito não só à forma como a população negra é descrita na literatura, mas também têm relação com um imaginário social que exclui escritores e escritoras afrodescendentes na região "Sul do Brasil.