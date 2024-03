Enem: lições do Nordeste para reduzir abismo entre ensino público e privado

Hoje mais de 20 estados do país seguem o exemplo. Enquanto estão na escola, os alunos contam com aulas eletivas e clubes que fortalecem seu protagonismo. Têm ainda um tutor responsável por apoiá-lo no desenvolvimento do seu projeto de vida. Os professores, por sua vez, atuam em dedicação exclusiva.

Imagem: iStock

"Foi dessa maneira que Pernambuco chegou ao 1º lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no Ensino Médio em 2015, e se manteve entre os três melhores do Brasil em 2021, apesar de apresentar um dos menores PIB per capita do país", diz Rafael Machiaverni.

"Com base no nosso histórico de 20 anos com educação, esse é o formato que gera mais resultados, e temos como meta aplicá-lo na maioria das escolas em que atuamos no estado de São Paulo, onde mais de 2.300 escolas já adotam o modelo", conclui o diretor da Parceiros da Educação.