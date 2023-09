Energia solar leva água, saúde e educação a territórios indígenas do Pará

Segundo dados da ONG Mapbiomas, no território Munduruku, na Bacia do Tapajós, região oeste do Pará, 1.592 hectares são ocupados com garimpo ilegal. Essa estatística põe o território em segundo lugar dentre os mais ocupados com garimpo ilegal.

Além disso, de acordo com Caetano Scannavino, muitas cidades do entorno lançam os seus esgotos sem tratamento nos rios, acentuando a contaminação. "Muitos problemas de diarreia vêm da água contaminada por dejetos, lançados nos rios", explica.

Os sistemas de energia solar têm possibilitado o bombeamento de água de igarapés e outras fontes hídricas livres de contaminação. Antes do uso, a qualidade da água é testada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), órgão parceiro do projeto.

Famílias que recebem o sistema de energia solar fazem curso para entender seus benefícios Imagem: Arquivo Projeto Saúde e Alegria

A energia tem garantido o funcionamento de sistemas de abastecimento que reúnem reservatórios de 1 mil litros, de uso familiar, e de 5 mil litros, usados por um grupo de famílias. Neste caso, a energia é captada pelas placas ao longo do dia em que a incidência do sol é intensa e depois abastece a bomba que leva a água até os reservatórios, onde fica armazenada.

As famílias que recebem o sistema de energia solar passam por capacitações para operacionalizar e solucionar pequenos problemas. As oficinas são ofertadas com conteúdos práticos e teóricos, que abordam conceitos como o que é eletricidade e em que consiste o sistema fotovoltaico off grid. "A ideia é que eles tenham autonomia suficiente evitar a dependência de profissionais externos", explica Caetano.