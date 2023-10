Matemática do Vigor: Gil dará seis horas de aula preparatória para o Enem

Gil do Vigor, economista

A repercussão do público tem sido grande e Gil garante receber muitas mensagens positivas.

Segundo ele, o mais importante é que as pessoas aproveitem e aprendam o máximo possível com o Aulão, assim como sente, pelos comentários, que estão aprendendo com as aulas do "Matemática do Vigor". O ânimo e engajamento com esses projetos o motiva, ele garante.

"Estou me dedicando ao máximo para esse momento. É algo especial para mim, em todos os aspectos, e quero que tudo seja executado da melhor forma e qualidade possível. Quando falamos de um evento desse porte, que envolve cerca de duzentos jovens, além de todo um corpo docente e equipe de produção, temos que tomar vários cuidados em relação à segurança, questões de estrutura e infraestrutura, além de toda a responsabilidade nos conteúdos que vamos passar e a maneira como iremos lecioná-los", ele conta.

Para isso, está há semanas com a equipe estudando os melhores caminhos para a realização.

O desafio de seis horas

Manter todo mundo atento e com disposição por tanto tempo é bem complicado. Gil afirma que esse é um teste de ferro para si mesmo também e emenda suas gargalhadas.