Ferramenta usa IA para educar pessoas para combater as mudanças climáticas

Márcio Rodrigues, CEO da Bion

Impacto global

Márcio Rodrigues na reunião da ONU Imagem: Acervo pessoal/Divulgação

Nascido em Curitiba, Paraná, Márcio Rodrigues, de 49 anos, cresceu no Rio de Janeiro, trabalhou como repórter fotográfico durante 25 anos e sempre gostou de natureza. A migração para a tecnologia e desenvolvimento da plataforma com IA foi inspirada na família e nos acontecimentos recentes do mundo.

Com o nascimento do primeiro filho, há sete anos, o interesse pelas questões climáticas aumentou. Ele passou a acompanhar mais as discussões sobre ESG e reflexões para o futuro. O tema ficou mais sensível durante a pandemia e, junto com outros amigos em fases semelhantes na vida, começou a imaginar algo visando impacto global.

A ideia foi amadurecendo até que, em 2022, ele viu um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que apontava a necessidade de envolver as pessoas para reverter os problemas. O material reforçava a importância da conscientização por hábitos mais sustentáveis e estimava, como resultado, um impacto de redução entre 40% e 70% das emissões globais de efeito estufa até 2025.