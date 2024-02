Programa ensina uma profissão a quem mais precisa: 'Periféricas e capazes'

Alex com as filhas Imagem: Arquivo pessoal

Conhecida como a mãe das três Anas em Paraisópolis, Luciana Araujo, 45, também foi uma das impactadas pela iniciativa que aconteceu na segunda maior favela de São Paulo em 2023. Antes de se tornar pintora profissional, porém, ela percorreu um longo caminho para sustentar e educar sozinha as três filhas pequenas após a morte do marido.

Meu mundo desabou quando meu marido faleceu. Ele era o provedor, eu era do lar, não conhecia o mundo lá fora. As dificuldades começaram a aparecer e tive que me virar, fiz bico de catadora de latinha, fazia doces para vender e trabalhei como diarista. Luciana Araujo

Luciana aprendeu uma profissão após morte do marido Imagem: Arquivo pessoal

Com o objetivo de aumentar sua renda, Luciana colocou dois cômodos de sua casa para alugar e ficou morando em um com as três filhas, Ana Carolina, Ana Júlia e Ana Paula. Ao fazer um orçamento com um pintor, ela achou o valor caro, comprou a tinta, pintou ela mesma e gostou do resultado.

"Percebi que a pintura poderia ser rentável e me interessei em trabalhar na área. Me ofereci para pintar a casa das minhas amigas, mas os maridos não confiavam em mim, diziam que eu era mulher e não sabia pintar nada. Recebi muitos nãos, o máximo que eles deixavam era eu pintar uma parede ou um banheiro. Aprendi algumas coisas vendo tutoriais na internet, observando os pintores e pedindo dicas quando eles iam pintar a casa de algum conhecido."