'Aprendi a controlar minha dor': detentas fazem curso de meditação em SP

"O curso serve como essa ferramenta de mudança de comportamento, hábitos e formas de pensar negativas. Com o Vipassana elas conseguiram encontrar um ponto de paz dentro delas. É maravilhoso para mim testemunhar isso", continua Macarena.

Entre as mais novas meditadoras estava Maria*, de 29 anos, presa há sete anos. Ela tinha questões profundas a respeito da sua identidade de gênero.

Por ser lésbica, a jovem acreditava que sua apresentação social precisava seguir a sua orientação sexual e cogitava fazer alterações físicas para "acompanhar" sua personalidade, tida como masculinizada, mas foi durante a experiência que ela percebeu que era muito mais do que a sua aparência.

"Comecei o Vipassana usando o nome social, mas percebi que posso ser a Maria, porque, no meu caso, eu não estava mudando minha identidade de gênero por mim, mas sim por causa do como me viam. E isso não importa. O ser humano só olha por fora, só vê o visual, e achei que deveria atender a essa expectativa por ser lésbica e por não me encaixar no que esperam de uma mulher na sociedade", conta Maria

Agora, eu me aceito como sou e quero seguir minha vida assim, sendo eu mesma. Fazendo o bem é o que importa. Foram dez dias vivendo uma vida paralela. Nem parecia que estávamos dentro de uma cadeia. Fomos tratadas com muita educação, respeito e cuidado. Aprendi a controlar minha dor interna e isso facilita a vida, vai me ajudar a não descontar isso em outras pessoas.

Maria*, reeducanda

'Estou regenerada, mãe!'

Esta foi a primeira frase que uma das detentas disse ao se encontrar com a mãe durante o café da manhã oferecido para as reeducandas e para os seus familiares no fechamento do curso. E o clima no encontro foi de muita esperança por uma vida melhor dentro e fora do cárcere.