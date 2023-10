'Ovelhas terapeutas' visitam hospitais e ajudam no tratamento de pacientes

Sonho antigo

Lançada em maio deste ano, a iniciativa é inédita, mas o sonho é antigo. Com interesse por ovelhas desde a faculdade, Maria teve uma vivência pessoal com elas quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2014.

Estar com as ovelhas era motivo de paz, tranquilidade, eu simplesmente esquecia da doença. Hoje após nove anos realizo um sonho que é levar esses animais a pacientes.

Maria Cintra, idealizadora do InspiraSheep

Imagem: Divulgação

A primeira atuação do projeto aconteceu em uma escola de crianças com deficiência. A interação com os pequenos, lembra Maria, foi positiva. "Após esse encontro me encantei com a ideia. Outras escolas entraram em contato querendo agendar visita. Por meio da minha irmã Ana Carolina, que é voluntária na ONG Amigo Bicho, fizemos a primeira ação em um hospital e o projeto foi ganhando espaço".