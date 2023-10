Orcas na menopausa ficam mais pacíficas e separam brigas de machos

Mas longe de todo o centro do grupo serem os machos. Pelo contrário, Ippolito explica que as orcas vivem em uma sociedade matriarcal e sempre há uma orca fêmea que é a líder do grupo.

"Essa orca líder vai ensinar suas filhas a caçarem e se comunicarem, o que é muito importante, e passa a cultura daquelas orcas para os seus descendentes", explica a bióloga.

Esses "ensinamentos" são como um manual de sobrevivência do grupo, elas aprendem qual o tipo de animal que devem predar e as técnicas de como o fazer. É comum que os grupos divididos em regiões diferentes do mundo tenham hábitos alimentares distintos.

"Há 16 ecótipos de orcas, cada um deles tem características distintas. Os animais que estão distribuídos na Antártica, por exemplo, acabam usado uma estratégia para formar ondas e quebrar blocos de gelo onde estão algumas focas, para assim fazer com que caíam na água e sejam predadas", afirma a bióloga.

Fêmeas cuidam de machos para levar descendência genética adiante

Mas o que explica o cuidado tão constante com os machos do grupo? O estudo também sugere que proteger os filhos e ajudar com sua alimentação colabora para que fiquem maiores e cheguem a uma idade mais avançada.