O que leva uma pessoa a ser presa por um crime que não cometeu?

"Eu tenho muito orgulho de falar sobre esse trabalho. A gente já está fazendo um curso com as polícias aqui em São Paulo, curso superdemandado, já foi feita a formação com defensores públicos e queremos dialogar com juízes de todo o Brasil", conta Cavalcanti.

A gente tem que ser otimista e acreditar que ninguém deseja mandar uma pessoa inocente para cadeia, e que isso acontece como resultado desse misto de desconhecimento e acomodação. Dora Cavalcanti, advogada e diretora do Innocence Project Brasil

De acordo com Rafael Tucherman, o "dinheiro é o grande gargalo de crescimento" do Innocence Project Brasil. O projeto conta com doações dos próprios diretores e de pessoas físicas.

No entanto, de acordo com ele, a organização poderia atender mais pessoas se contasse com doações permanentes e significativas.

Se você deseja ajudar, pode fazer uma doação para:

Banco Itaú

Agência: 0350

Conta Corrente: 19.165-6

CNPJ: 26.733.385/0001-90