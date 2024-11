COP29 segue sem definição sobre valor de financiamento climático

No final da reunião de coordenação dos ministros da UE (União Europeia), o ministro irlandês, Eamon Ryan, confidenciou à AFP que as negociações "estão progredindo, e é óbvio que este texto não é definitivo". "Será radicalmente diferente, há espaço para um acordo", afirmou.

A UE está no centro do jogo da COP29, como o maior contribuinte mundial para o financiamento climático, mas também graças às linhas de comunicação que mantém com a China e os países vulneráveis, especialmente os pequenos Estados insulares. Entretanto, organizações ambientalistas afirmam que o bloco europeu está puxando para baixo as cifras debatidas em Baku - o que valeu à União Europeu receber o "antiprêmio" Fóssil do Dia desta quarta-feira (20), concedido diariamente ao país visto pelas ONGs como prejudicial para o andamento da conferência.

Faltam os números

O texto provisório de 10 páginas tenta resumir as posições sobre a nova meta de ajuda financeira que a COP29 deverá definir. Entretanto, o texto indica apenas "X" no lugar dos valores, mesmo que estes sejam expressos em "trilhões".

A ausência de números para os países ricos "é um insulto às milhares de pessoas que mais sofrem com as alterações climáticas", reagiu Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace Internacional em Baku.

O queniano Ali Mohamed, que representa os países africanos, insiste nesta falta de valores: "Precisamos que os países desenvolvidos se comprometam urgentemente com este ponto".