Sai o famoso V8 5.7 Hemi de 400 cv e 56,7 kgfm. Entra o seis cilindros em linha 3.0 biturbo Hurricane de 426 cv e 64,8 kgfm. Ruim? Bom, a nova RAM 1500 se torna uma das picapes mais rápidas à venda no Brasil com zero a 100 km/h em bons 5,3 segundos. O consumo também melhorou um pouco: 6 km/l (urbano) e 7 km/l (rodoviário).

A nova RAM chegou ao Brasil também com mudanças no design, principalmente na dianteira, com novos faróis e para-choque. São duas versões: Laramie (R$ 540.990) e Laramie Night Edition, que traz o visual escurecido por R$ 555.990.

O tanque de combustível cresceu de 98 l para 125 l e a capacidade de carga, de 528 kg para 557 kg (ainda bem abaixo da média do segmento). A caçamba tem 1.200 l de volume.

Entre os trunfos está a suspensão a ar, única entre as picapes. A caminhonete ainda traz seis airbags, frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, multimídia com tela vertical de 14,5 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3", rodas de até 22", retrovisor interno digital, câmera 360°, teto solar e som Harman Kardon.

