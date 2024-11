A Spin teve uma sobrevida em 2024. No começo do ano a minivan teve muitas mudanças por fora e, especialmente, por dentro. O design da dianteira é totalmente novo, com destaque para os faróis divididos em duas partes.

No interior, o carro recebeu Virtual Cockpit System (VCS), caracterizado pelo painel de instrumentos totalmente digital com tela de 8" integrado à nova geração do multimídia MyLink com visor de 11".

O motor, desde 2012, diga-se, é o veterano 1.8 flex aspirado de 111 cv e 17,7 kgfm. A marca fez algumas novas calibrações para mantê-lo em linha e atender as normas mais rigorosas de consumo e missões que entram em vigor em 2025. Segundo a GM, o zero a 100 km/h melhorou 0,3 s (indo para 11 s) e as médias agora são 11% melhores.

A nova Spin é vendida em duas versões para sete passageiros: LTZ e a topo de linha Premier. Tem segunda fileira corrediça e o espaço do porta-malas comporta ainda 162 litros com a terceira fileira montada.

Já a configuração de entrada, LT (tanto com câmbio manual ou automático de seis marchas) tem cinco lugares.

