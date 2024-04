Chevrolet Spin 2025: veterana de 7 lugares evolui com bom custo-benefício

Lançada em 2012 para substituir de uma só vez Chevrolet Zafira e Meriva, a Spin desde então viu as minivans "acessíveis" praticamente desaparecerem do mercado brasileiro, dada a preferência por SUVs. Quase 15 anos depois, ela acaba de passar por uma série de aprimoramentos, sem perder a essência, com foco em segurança, conectividade e economia de combustível.

Disponível em versões com até sete lugares, a nova Spin 2025 chega com preços competitivos, de R$ 119.990 a R$ 144.990, mirando consumidores que buscam um automóvel espaçoso para a família. As configurações com sete assentos partem de R$ 137.990. O foco também é a disputa com o novo Citroën C3 Aircoss de sete lugares, com preços começando em R$ 120.990.

Confira a seguir o teste de UOL Carros com a Spin Premier, a mais completa da gama.

Desvendando a Chevrolet Spin Premier

Imagem: Divulgação

Design: a atualização visual deu uma bela renovada por dentro e por fora. Na parte externa, ganhou faróis e lanternas full-LED, exibindo conjunto ótico dividido em duas seções. Para dar uma aparência mais robusta, recebeu capô mais alto, com vincos fortes, para se aproximar da aparência de SUVs. Atrás, as lanternas, igualmente iluminadas por LEDs, ficaram maiores e passaram a ser unidas por uma barra - cujo desenho varia de acordo com a versão.

Por dentro, a renovação visual foi ainda mais profunda e passa a sensação de um veículo premium - não há plásticos macios ao toque, mas os revestimentos combinam diferentes cores e texturas. Na cabine, o destaque é o novo painel digital com tela de oito polegadas, unido em uma única peça com a multimídia de 11 polegadas em todas as versões.

Espaço interno: é um item que foi mantido sem alterações na nova Spin e isso é uma boa notícia. Mesmo sem trazer entre-eixos tão grande, de apenas 2,62 m, oferece bastante espaço para os passageiros. Mesmo na versão de entrada LS, a única com cinco lugares, a segunda fileira de assentos é corrediça, permitindo aumentar ou diminuir o espaço para bagagens e ocupantes.

Nas versões com sete lugares, o acesso à terceira fileira é relativamente simples e se dá por meio do rebatimento de parte do assento da segunda fileira. Sexto e sétimo assentos são apertados para pessoas de maior porte, mas nem tanto quanto se poderia imaginar. Com a terceira fileira levantada, o porta-malas tem capacidade para apenas 162 litros, mas a capacidade sobe para excelentes 553 litros com os assentos rebatidos.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: traz acabamento que mescla diferentes cores e texturas, mas predominam os plásticos rígidos, como em outros modelos da mesma categoria. Materiais são bem encaixados e não percebi rebarbas. Bancos, que foram atualizados, são confortáveis. Na versão de topo Premier, os bancos de material sintético semelhante ao couro trazem pintura azul-escura, que ajuda a dar uma aparência mais sofisticada.

Imagem: Divulgação

Segurança: conta desde a versão de entrada com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois de cortina que, segundo a Chevrolet, também protegem a terceira fileira de assentos). Além disso, recebeu reforços estruturais para melhor a proteção dos ocupantes em caso de impacto, com alterações em 42% das peças estampadas.

Para completar, a configuração topo de linha Premier recebeu vários assistentes à condução, como alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, sensores de ponto cego e indicador de distância do carro à frente. Ficou faltando o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Imagem: Divulgação

Desempenho: desde 2012, a Spin é equipada com o motor 1.8 flex aspirado Família 1, que é suficiente para os até 1.292 kg da minivan. Com até 111 cv de potência e 17,7 kgfm de torque, esse propulsor pode não ser tão responsivo quanto um motor turbo, mas combina elasticidade com manutenção relativamente simples. Na versão avaliada, equipada com transmissão automática, a troca de marchas é suave - as suspensões, elevadas em 1,6 cm, proporcionam um rodar confortável, enquanto o assoalho dificilmente vai raspar em lombadas e valetas.

Consumo: a General Motors informa que houve aprimoramentos com foco na redução média de 11% no consumo do motor 1.8. O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informa médias, com transmissão automática, de 10,5 km/l na cidade e de 13,4 km/l na estrada com gasolina - com etanol., são de, respectivamente, 7,4 km/l e 9,3 km/l. Rodei exclusivamente com gasolina e obtive médias de 10 km/l no ciclo urbano e de aproximadamente 15 km/l no rodoviário.

Equipamentos: destacam-se na versão Premier ar-condicionado digital e automático, carregador de celular por indução, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, partida do motor por botão, Android Auto e Apple CarPlay sem fio, rodas de liga leve de 16 polegadas, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, indicador de distância do carro à frente, rack de teto e terceira fileira de assentos. Poderia contar com abertura das portas sem a necessidade de acionar a chave presencial.

Imagem: Divulgação

