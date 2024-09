Palisade: testamos o SUV que recoloca a Hyundai na briga com carros premium

Há ainda controles do ar-condicionado exclusivos para passageiros da segunda fila - com comando de temperatura, velocidade e direcionamento. Com isso, o sistema oferece três zonas de temperatura.

Na fileira intermediária, há comandos individuais para resfriamento ou aquecimento dos dois bancos - um de dois lugares e outro com um apenas. O teto de vidro é dividido em duas partes. A de trás não abre, mas traz cortina com acionamento elétrico.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Já a da frente conta com cortina cuja operação é manual. O vidro, no entanto, abre eletricamente. Os passageiros da segunda fila têm duas entradas USB do tipo C e os da terceira, outras duas, que ficam na parte de baixo do console central suspenso.

Já no porta-objetos central, há uma outra entrada USB, a única do tipo A. Com isso, a cabine traz total de sete portas desse tipo, além de carregador de smartphones sem fio.

Equipamentos e acabamento

A central multimídia é rápida, fácil de usar e com tela de 12,3". É sensível ao toque mas, no painel central, também há botões que permitem acionar diretamente algumas funções. O mesmo vale para o ar-condicionado, com comandos tanto na central quanto no painel. Assim, a usabilidade do Palisade é um ponto alto.