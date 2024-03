Citroën C3 Aircross: testamos a novidade que tem muito espaço e motor turbo

SUV compacto da Stellantis posicionado abaixo das primeiras versões do Jeep Renegade, a nova geração do Citroën C3 Aircross acaba de estrear no mercado brasileiro, derivada do hatch C3.

A novidade custa a partir de R$ 112.990, chegando aos R$ 136.590 na versão de topo Shine com sete lugares, que chegou para rivalizar com a Chevrolet Spin.

Nesta avaliação, rodamos com o C3 Aircross Shine de cinco lugares, com preço sugerido de R$ 129.990) que só dispensa a terceira fileira de bancos em relação à configuração mais cara.

O Citroën C3 Aircross foi feito com um objetivo: ser espaçoso e barato dentro de sua categoria. Se a intenção era essa, conseguiu. Mas sabemos que atributos racionais não são suficientes para cativar o consumidor nessa faixa de preço.

E o que será que oferece? É o que iremos descobrir a seguir.

Citroën Aircross Carros 4,3 /5 ENTENDA AS NOTAS DA REDAÇÃO Consumo 5,0 Desempenho 5,0 Design 5,0 Equipamentos 3,0 Espaço Interno 5,0 Manutenção 4,0 Segurança 3,0 Pontos Positivos Consumo e desempenho

Design

Espaço interno Pontos Negativos Posição ao dirigir

Falta de algumas assistências e itens de segurança

Acabamento Veredito O Citroën C3 Aircross é um carro que tem médias de preços mais acessíveis e, como principais pontos positivos, traz o espaço para os ocupantes e para as bagagens, o design e a excelente combinação entre consumo e desempenho. Seu nível de conectividade é bom, mas bem que poderia vir com mais equipamentos. Em movimento, é gostoso, preciso e bem ajustado para os mais diversos cenários, mas sua posição ao volante poderia oferecer maiores possibilidades de ajustes.

Design

A identidade francesa é sempre muito harmônica e irreverente. No caso do Aircross, apesar da impressão de robustez, tem linhas que são curvas e outras afiladas, além do fato de que brinca bastante com as cores para gerar contrastes. No caso da unidade testada, é bicolor, com teto preto brilhante.

O SUV tem 4,32 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,67 m de altura e distância entre-eixos de 2,67 m. Com isso, tem como destaque a relação entre preço e tamanho. Mas é na traseira que essa impressão de volume fica ainda mais evidente.

Na tampa do porta-malas, exibe uma superfície que parece "abraçar" a área imediatamente abaixo do vidro, além de contar com moldura de black piano texturizada para unificar as lanternas.

Falando delas, têm uma bipartição na área que invade as laterais. Com isso, a sensação de movimento da carroceria fica mais marcante.

Vida a bordo

Aqui, mais uma vez, o espaço interno fala alto. Atrás, é possível levar até três adultos. No porta-malas, são 493 litros de capacidade, com formato mais quadrado que acomoda os mais diversos formatos de objetos.

Apesar do túnel central ser elevado, a acomodação dos pés não é tão complicada. O que fica faltando é saída de ar traseira, ainda que tenha duas portas USB para carregamento de smartphones dos que vão na segunda fileira.

O design também agrada, com painel pintado na cor champanhe e com texturas mais modernas. Entretanto, o ponto negativo é a ausência de quaisquer tipos de materiais macios ao toque no acabamento.

Dirigibilidade

O SUV compartilha a plataforma CMP com o C3 hatch, bem como muitos componentes. Os freios são a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira. Na frente, a suspensão é independente e atrás, por eixo de tração.

Tudo isso proporciona uma dirigibilidade bem estável e precisa, mesmo em altas velocidades, passando por terrenos irregulares e durante acelerações. Isso é muito bem-vindo e faz jus ao nome aventureiro que o Aircross leva. Aliás, o isolamento acústico mostra como as marcas francesas já atingiram um novo patamar de refinamento de carroceria.

O conforto ao rodar é o destaque, com ótima absorção dos impactos, mesmo nas buraqueiras do asfalto brasileiro porcamente conservado. Vale lembrar que o trabalho de suspensão contribui para que ela tenha um curso mais longo, o que, sim, pode fazer a carroceria torcer um pouco mais em curvas de alta velocidade - mas isso de maneira alguma afeta a sua boa capacidade de se manter firme, veloz e previsível nessas horas.

O único porém é a posição de dirigir. Por não ter ajuste de altura no volante, ele tende a ficar um pouco mais distante do que seria ideal, em relação à proximidade dos pedais. Além disso, senta-se um pouco elevado demais, o que impacta um pouco a precisão do corpo nos assentos (que, diga-se de passagem, têm espumas com ótima combinação entre maciez e firmeza).

Consumo e desempenho

De acordo com a Citroën, o novo SUV acelera de zero a 100 km/h em 9,7 segundos em todas as versões. Pela eficiência nas retomadas, a impressão é de que o carro é até mais rápido - mérito do motor 1.0 mais forte da categoria.

A velocidade máxima, também de acordo com dados da fabricante, é de 191 km/h. Quanto ao consumo de combustível, as médias informadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) são de 7,4 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, com etanol. Com gasolina, os números são 10,6 km/l e 12 km/l, respectivamente.

O câmbio CVT é fundamental para a evolução linear das rotações do motor e o mantém sempre em sua faixa mais eficiente, mas se não estiver no modo Sport e você quiser pisar fundo no acelerador, o motorista vai sentir um pouco de atraso na resposta. Aos que gostam de envolvimento ao volante, o que agrada é o seu ronquinho mais grave e até os espirros do turbocompressor.

Equipamentos e segurança

O SUV traz central multimídia de dez polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, além de painel digital customizável com telal de sete polegadas.

Ambas as telas são fáceis de interagir e possuem uma quantidade boa de interfaces. O único ponto que levantei quanto a estes componentes é que o painel digital poderia ser ligeiramente maior, apesar de oferecer boa visibilidade.

Dentre outros equipamentos, o Aircross Shine vem com sensor de estacionamento traseiro, rodas de liga leve de 17 polegadas e retrovisores com ajustes elétricos. Na configuração mais equipada, o SUV também traz de série câmera de ré, bancos de couro, faróis de neblina e piloto automático, além de repetidores de seta nos retrovisores.

Entretanto, ficam faltando itens importantes hoje em dia, e que são cada vez mais comuns nos SUVs, como freio de estacionamento eletrônico, partida por botão, ar-condicionado digital, ajuste de profundidade do volante, carregador de smartphone sem fio e até mesmo uma chave do tipo canivete.

Claro que também não tem sistemas de assistência à direção relevantes, como frenagem autônoma de emergência, assistência de permanência em faixas, sensor de chuva e de farol, entre outros. Mas uma falta grave é ter quatro airbags, ao invés de seis. Aliás, na versão de entrada tem apenas os obrigatórios.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.