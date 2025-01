Híbrido não é tudo igual: como funcionam e qual é a vantagem de cada carro

A grande diferença é que, diferentemente dos híbridos leves, os plenos podem rodar por curtas distâncias apenas no modo elétrico. A todo momento a eletrônica do carro faz leitura e alterna os motores para a melhor eficiência. O grande ganho é 'no para e anda' das cidades, onde o propulsor elétrico tem a maior atuação e ajuda a reduzir bastante o consumo.

Bertoncello, diretor de relações institucionais da Tupi Mobilidade, aponta três benefícios do sistema. "Economia de combustível com reduções de até 40% no consumo em comparação a modelos convencionais, baixa manutenção pois há menos desgaste de freios e motor devido ao sistema regenerativo e o motorista não depende de infraestrutura de carregamento", enumera.

O outro lado da moeda é a baixa autonomia elétrica onde o motor só opera por curtos períodos, o custo de aquisição é mais caro do que modelos convencionais e a menor eficiência em estrada, onde o motor elétrico é raramente acionado.

Híbrido plug-in ou PHEV

Já PHEVs são basicamente um HEV com bateria maior e que carregam externamente (tomadas, wallbox ou estações). Estes modelos ainda oferecem uma autonomia elétrica significativa antes de precisar do motor a combustão. São um meio-termo entre híbridos convencionais e elétricos puros.

No Brasil, as autonomias somente no modo elétrico desses carros podem variar de 40 km a 130 km. Ou seja, é possível cobrir boas distâncias sem gastar uma gota de combustível. "Quem tem acesso a carregamento e quer uma experiência mais próxima de um elétrico pode escolher um PHEV", aponta Bertoncello.