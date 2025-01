Motor possuído? Por que alguns carros não desligam mesmo após virar a chave

O defeito também pode ser decorrente de dosagem excessiva do combustível injetado.

Em sistemas de injeção mais modernos, a "disparada" geralmente não está relacionada à queima do diesel e, sim, do lubrificante do motor.

É neste caso que "o bicho pega" e a chance de prejuízo cresce consideravelmente.

O óleo pode "invadir" a admissão por meio do turbocompressor - caso o eixo da turbina se rompa, o lubrificante, que deveria ficar contido nos respectivos mancais, vaza sob alta pressão e entra em combustão.

O desgaste dos anéis dos pistões é outra causa comum de entrada de óleo nos cilindros.

É por isso que não adianta tentar desligar "na chave": enquanto houver algo para queimar, o próprio movimento dos pistões mantém a compressão e a temperatura necessárias para a combustão descontrolada.