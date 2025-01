Relatório vazado mostra que nova cara da Jaguar preocupa até os designers

Com uma reformulação de marca visando um futuro elétrico, a Jaguar deu o que falar há alguns meses com uma radical campanha publicitária na qual mudou o seu logo, contou com atores com roupas coloridas e divulgou um novo veículo conceito. Tanto o carro quanto as campanhas representaram uma ruptura para a empresa.

A repercussão foi bastante dividida entre os fãs, e até mesmo internamente - no time de design da marca - a recepção não foi unânime.

O que aconteceu

O vazamento de uma carta interna da Jaguar, obtida pela Autocar India, relata que nem todos dentro da empresa britânica ficaram felizes com o radical rebranding pelo qual a marca passou no fim de 2024.