Enchentes: por que carro tem maior risco de incêndio ao encarar um temporal

Com a chegada do verão, começa a temporada de chuvas e, com elas, aumentam os casos de alagamentos e inundações.

Apesar de trazerem vedação e outros recursos para impedir a entrada de água, carros não são submarinos e podem sofrer danos sérios por conta do aguaceiro, como calço hidráulico no motor. Dependendo do estrago, pode acontecer até perda total, devido ao alto custo para repará-lo.

Por mais estranho que possa parecer, transitar ou deixar o veículo estacionado sob chuva forte também traz outro inconveniente: aumento no risco de incêndio, mesmo que o automóvel não seja alagado.