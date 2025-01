Lava-rápido pode custar caro: 5 coisas que fazem errado e detonam seu carro

1 - Usar produtos inadequados

A limpeza da carroceria do automóvel demanda o uso de xampus, esponjas e panos específicos para este fim, com o objetivo de evitar riscos e manchas.

De acordo com Antonio Fiola, presidente do Sindirepa (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo), a escolha de produtos "genéricos" devido ao preço mais em conta pode fazer o barato ficar caro.

"Uma lavagem muito barata não é sinônimo de serviço ruim. Porém, as chances de utilização de produtos de má qualidade são maiores. Esse é um ripo de economia que não vale a pena", alerta o especialista.

Esponjas comuns, por exemplo, podem não remover totalmente a sujeira e até riscar o verniz da tinta e os vidros.

O uso de toalhas de banho para secar a superfície é outro vilão, novamente devido à possibilidade de arranhões. Prefira utilizar panos de microfibra.