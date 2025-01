Buracos misteriosos: 5 furos no carro que ajudam na proteção e poucos sabem

UOL Carros consultou Luciana Félix, especialista em mecânica de automóveis e gestora da Na Oficina em Belo Horizonte, para saber a veracidade da informação e para que funcionam esses recursos.

"Esses drenos existem mesmo e são essenciais para escoar a água e sujeira acumulada em compartimentos do veículo. Normalmente não causam problemas durante chuvas leves, mas são críticos após eventos como trombas d'água ou quando algum motorista passou por alguma enchente com o veículo. Aí sim o acúmulo e a quantidade de água fica ali depositada nesses reservatórios. Não limpar essas áreas pode comprometer significativamente peças do veículo", explica.

Os cinco buracos no seu carro

1. Drenagem das portas: localizado na parte inferior das portas, este buraco permite a saída de água que pode danificar componentes eletrônicos, como levantadores de vidro elétrico e alto-falantes, se não for limpo regularmente.

2. Drenagem do teto solar: importantes para evitar que a água entre no carro, esses orifícios precisam estar desobstruídos para prevenir mofo e mau cheiro no interior do veículo.

3. Drenagem da tampa de combustível: se não for limpo, a água acumulada pode entrar no tanque, causando falhas no veículo.

4. Drenagem do porta-malas: geralmente encontrado no compartimento inferior ao pneu estepe, este buraco deve ser verificado para evitar acúmulo de água.

5. Drenagem do compartimento do motor: também funciona como entrada de ar-condicionado; se obstruído, pode causar odores desagradáveis no sistema de ventilação.

Manutenção

Luciana Félix também destacou a importância de manter limpa aquela área na parte de cima do capô do carro, onde está a grade aberta para respiração ali do motor, mais conhecida no mundo automotivo como 'churrasqueira' do carro, especialmente para motoristas que estacionam sob árvores.