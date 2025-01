Funções secretas: como destravar itens escondidas no T-Cross e outros VW

"Esses carros vêm equipados com uma câmera no para-brisa, capaz de detectar pedestres e identificar placas. Consigo liberar a funcionalidade total dessa câmera, bem como um menu que permite escolher o tempo do alerta para que o motorista ponha novamente as mãos no volante".

O coding não está restrito aos veículos mais caros e sofisticados. Até o VW up! permite realizar personalizações.

"Uma das funcionalidades mais pedidas no up! é habilitar ou desabilitar a confirmação sonora da ativação do alarme. Também é possível liberar as 'cornering lights', que acendem o farol auxiliar no mesmo lado para o qual você vira o volante. Outra mudança bastante requisitada é deixar a assistência de direção mais leve".

Nelson de Oliveira Junior destaca que já estuda a implementação do coding para marcas como Porsche, Mercedes-Benz e até Ford.

"Ford Ka equipado com retrovisores elétricos, por exemplo, pode incorporar a função 'tilt-down', em que o espelho no lado do passageiro abaixa automaticamente ao engatar a ré, para não ralar a roda na guia. Também é viável instalar uma central multimídia Sync 3 em modelos antigos", exemplifica.

Dario Paes, da Bravus Performance, também executa o serviço e seu foco é maior em carros da BMW.