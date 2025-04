Japonês leva 10 anos para comprar Ferrari e perde carro 1 hora após entrega

Após uma década juntando dinheiro para realizar o sonho de adquirir uma Ferrari, o produtor musical Honkon, de 33 anos, finalmente comprou uma 458 Spider no dia 16 de abril.

Porém, sua felicidade durou pouco. Com um problema mecânico, o modelo começou a soltar fumaça e pegou fogo apenas com uma hora de uso por seu proprietário.

O conversível foi consumido pelas chamas na rodovia Shuto, no Japão. e ninguém se feriu. O fogo foi apagado em 20 minutos, porém o veículo já estava completamente destruído. O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando a causa do incêndio.

Honkon, que disse à publicação britânica The Sun ter "medo de que o veículo explodisse" e compartilhou sua tristeza nas redes sociais: "minha Ferrari queimou até virar cinzas uma hora após a entrega. Aposto que sou o único em todo o Japão a passar por esse tipo de problema".

