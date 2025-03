Racha de charretes: o que diz a lei sobre disputa que matou mulher

No entanto, essa versão é contestada pela família de Thalita, que também registrou um boletim de ocorrência e afirma que o veículo de tração animal disputava um "racha" na praia.

A fisioterapeuta Gabriela Neves de Andrade, amiga de Thalita que estava junto no momento do acidente, relata que percebeu que as charretes que vinham em direção a elas em alta velocidade e tentou avisar a amiga.

"Eu avistei dois carros vindo na nossa direção e uns cavalos na charrete. Que eu me lembro foram dois cavalos, não lembro se tinham mais. Eu gritei para a Thalita e falei para ela tomar cuidado com o carro e me desviei para a direita, o lado do mato. Ela ficou no lado esquerdo, que é o lado do mar", recorda.

Segundos depois, Gabriela diz que ouviu um barulho e viu que a amiga havia sido atingida por uma das charretes.

"O carro passou pela gente, depois passou um cavalo, na sequência uma charrete e aí eu ouvi um barulho. Quando olhei, vi que ela estava no chão. Eu corri para socorre-la e um dos veículos que havia passado por nós, voltou para ajudar", acrescenta Gabriela.

Thalita foi levada ao hospital onde fiou internada por dois dias em estado gravíssimo. Com a morte da ciclista, o acidente passou a ser investigado como homicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo.