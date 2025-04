7 carros caretas e 'sem sal' que são amados por seus donos

Ao pisar fundo no acelerador, não era tão lento, mas não era nada veloz. Apesar da boa qualidade dos materiais, o visual não trazia energia aos olhos e o infotenimento estava sempre um passo atrás.

Chevrolet Cobalt

Imagem: Divulgação

Com apenas uma geração no Brasil, que saiu de linha para a chegada do Onix Plus, o Cobalt é outro carro que não traz ousadias na aparência. Seu mérito é outro: oferecer muito espaço para os ocupantes e trazer porta-malas generoso.

O sedã logo ganhou a atenção de famílias com filhos e também de taxistas em diversas praças. O acabamento não é o ideal, mas o confiável motor 1.8 e o câmbio automático formam um conjunto bom e prático.

Na reestilização aplicada antes de sair de linha, o Cobalt até que deu uma melhorada na aparência, mas já estava com os dias contados.