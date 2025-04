Motociclista sem capacete sai ileso após ser atropelado por carro; assista

Logo após a manobra do automóvel, uma scooter colide com o carro. O motorista parece se assustar com o ocorrido e acelera do veículo. Com isso, passa completamente por cima do motociclista.

Apesar da imagem impressionante, o motociclista - que não usava capacete - consegue sair se movimentando normalmente após o sedã passar por cima de seu corpo.

Aparentemente, os obstáculos no asfalto, informalmente conhecidos como tartarugas, colocadas no chão para controlar a velocidade dos carros na entrada do estabelecimento, podem tê-lo ajudado a não se machucar.

Após ser atendido em um hospital, o condutor da moto foi liberado.

Confira o vídeo: