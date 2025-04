Compra frustrada: dono bate Mustang na saída de loja e fica no prejuízo

O proprietário de um Ford Mustang, que havia acabado de adquirir o veículo, viveu um momento constrangedor ao tirá-lo do lote de leilão em que havia comprado o esportivo, no estado norte-americano do Texas. Ele perdeu o controle do muscle car e bateu após sair de traseira devido à tração.

O que aconteceu

A tração traseira fez mais uma vítima. Desta vez, foi o recém-proprietário de um Ford Mustang, que perdeu o controle do carro e bateu enquanto saída de um leilão em que tinha acabado de adquiri-lo.

Na saída, ele - com o celular na mão - comete um erro com o pedal do acelerador e bate o veículo na tentativa de corrigi-lo.