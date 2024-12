IPVA 2025 aceita Pix? Saiba como pagar o imposto de veículos em SP

As informações do IPVA 2025 em São Paulo foram divulgadas ontem pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado. Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada, com o número do Renavam, e pagar a guia nos terminais de autoatendimento, pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelo banco.

Outra opção de pagamento é via Pix. Para isso, o interessado deve acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento e tem validade de 15 minutos.

Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.