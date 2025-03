VW Tera: conhecemos a novidade que deve elevar nível dos SUVs compactos

O programa Carona vai à Marquês de Sapucaí e cai no samba com um lançamento que promete agitar o mercado dos SUVs compactos no Brasil. É o Volkswagen Tera, que foi apresentado por inteiro pela marca alemã e chega ao mercado brasileiro ainda neste semestre.

O apresentador Jorge Moraes teve a chance de conhecer o modelo em sua versão de topo High, e as primeiras posições foram bastante positivas.

O design do Tera destaca-se por linhas modernas e robustas, alinhadas à identidade visual global da Volkswagen. A dianteira apresenta uma grade ampla e faróis de LED integrados, conferindo uma aparência imponente ao veículo. Na traseira, as lanternas horizontais e o para-choque pronunciado reforçam o caráter esportivo do SUV.