Tiggo 8 híbrido faz 77 km sem gastar gasolina e entrega interior refinado

O apresentador Jorge Moraes teve a chance de conhecer o modelo em sua versão de topo High, e as primeiras posições foram bastante positivas.

O design do Tera destaca-se por linhas modernas e robustas, alinhadas à identidade visual global da Volkswagen. A dianteira apresenta uma grade ampla e faróis de LED integrados, conferindo uma aparência imponente ao veículo. Na traseira, as lanternas horizontais e o para-choque pronunciado reforçam o caráter esportivo do SUV.

Internamente, o Tera oferece um ambiente sofisticado e tecnológico. O painel de instrumentos digital e a central multimídia com tela sensível ao toque proporcionam conectividade e facilidade de uso. Além disso, o espaço interno foi projetado para garantir conforto aos ocupantes, com materiais de qualidade e acabamento refinado.

Em termos de motorização, o Tera será equipado com opções já conhecidas no mercado brasileiro, como o motor 1.0 turbo flex de 116 cv, associado a uma transmissão automática de seis velocidades.

Buracos e valetas fazem seu carro sofrer

Esta edição do Carona traz mais uma vez o quadro 'Autosserviço', no qual o consultor Marcelo Silva responde a questões sobre manutenção. Nesta semana, ele fala sobre problemas comuns que ocorrem com os veículos ao passarem por buracos e lombadas.