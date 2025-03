Buracos e valetas fazem seu carro sofrer; saiba evitar problemas maiores

O programa Carona desta semana traz o quadro 'Autosserviço', no qual o consultor Marcelo Silva responde a questões sobre manutenção. Nesta semana, ele fala sobre problemas comuns que ocorrem com os veículos ao passarem por buracos e lombadas.

Amassamento do cárter, sistema de escapamento comprometido, falha no câmbio automático e até bolhas nos pneus são alguns dos problemas causados pela via irregular.

Segundo o consultor, a dica é reduzir a velocidade ao encarar este tipo de problema na pista - e, desta forma, tentar evitar problemas maiores no veículo.