Frontier Attack é picape 'diferentona' que entrega bom custo-benefício

Japoneses na tomada

Nesta edição, o apresentador Jorge Moraes também exibe o novo Lexus NX 450h+. Trata-se do segundo modelo da marca japonesa com tecnologia híbrida plug-in após o lançamento do RX 450h+ em 2024.

SUV médio com a mesma base e porte do Toyota RAV4, o NX 450h+ estreia no Brasil em versão única por R$ 457.990, trazendo motor 2.5 aspirado a gasolina de 187 cv e dois propulsores elétricos, resultando em uma potência combinada de 308 cv e tração integral.

Com esse conjunto mecânico, o NX 450h+ acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos, mesmo com seus 2.070 kg. A bateria de 18,1 kWh permite rodar até 55 km no modo elétrico, segundo o Inmetro. O consumo no modo híbrido também impressiona: 14,5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada, tudo isso com muito luxo e segurança reforçada a bordo.

Nesta edição do Carona, Moraes aproveita o lançamento do NX 450h+ para entrevistar Nancy Serapião, gestora da Lexus no Brasil. A executiva fala da expansão da rede de concessionárias da marca premium em nosso mercado e da ênfase no atendimento ao consumidor - que inclui a recente expansão da garantia dos veículos Lexus para dez anos.

Kicks batido e cuidados com o motor

Outra atração do programa é o desempenho da nova geração do Nissan Kicks no teste de impacto do Latin NCAP - instituto independente de segurança viária.