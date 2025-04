Novo Nissan Kicks brilha em teste de impacto antes de lançamento no Brasil

Por falar em Nissan, o Carona traz avaliação da Frontier Attack, versão da picape média com foco no custo-benefício e no visual diferenciado

Com preço sugerido de R$ 270.590, a versão Attack vem de fábrica do detalhes externos escurecidos, incluído a pintura das rodas de liga leve, e adesivos identificando o veículo nas respectivas laterais.

Para encarar vias não pavimentadas sem dificuldade e com muito conforto, a Frontier Attack é equipada com motor 2.3 turbodiesel de 190 cv, câmbio automático de sete marchas e tração 4x4 com reduzida.

Novidade japonesa

O Carona desta semana também apresenta o novo Lexus NX 450h+. Trata-se do segundo modelo da marca japonesa com tecnologia híbrida plug-in após o lançamento do RX 450h+ em 2024.

SUV médio com a mesma base e porte do Toyota RAV4, o NX 450h+ estreia no Brasil em versão única por R$ 457.990, trazendo motor 2.5 aspirado a gasolina de 187 cv e dois propulsores elétricos, resultando em uma potência combinada de 308 cv e tração integral.