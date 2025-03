Eclipse Cross ganha itens de segurança e mais conforto; veja o que muda

Além da performance, o conforto também recebeu atenção especial. A partir da versão HPE-S, o modelo passa a contar com abertura elétrica do porta-malas com acionamento por sensor de movimento, bancos dianteiros aquecidos e traseiros reclináveis. As edições Black se destacam pelo acabamento exclusivo, que inclui revestimento em camurça e detalhes em cinza escuro no painel.

O interior foi aprimorado com novas centrais multimídia: telas de 10,25 polegadas nas versões Rush, HPE e HPE Black, e de 12,3 polegadas nas configurações HPE-S e HPE-S 4x4. O sistema oferece conectividade sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, além de GPS offline e carregamento por indução para smartphones nas versões superiores.

No visual, o Eclipse Cross 2026 apresenta mudanças marcantes. As versões HPE Black e HPE-S 4x4 Black adotam um estilo mais esportivo, com teto, rodas e aerofólio em preto brilhante, além de novos emblemas, grade redesenhada e spoilers dianteiro e traseiro. Todas as versões, exceto a Rush, contam com faróis, lanternas traseiras e luzes diurnas (DRL) em LED, enquanto as HPE-S trazem rodas de liga leve aro 18".

Disponível em seis versões, o novo Eclipse Cross chega para enfrentar concorrentes como BYD Song Pro, Jeep Compass, Volkswagen Taos e Toyota Corolla Cross.

Zeekr X Premium

Moraes também teve a chance de avaliar o Zeekr X Premium, versão de entrada do luxuoso SUV elétrico chinês. 'Primo' do Volvo EX30, com o qual divide a plataforma modular SEA e a mesma arquitetura elétrica de 800 volts, ele traz motor que rende 272 cv de potência e 35 kgfm de torque - com esse conjunto, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 5,6 segundos.