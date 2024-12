Colisão tripla: chineses levam crash test ao extremo para mostrar segurança

Apesar do forte impacto, o Chery Exeed Sterra ES parece suportar bem as forças que chegam perto das 35 toneladas, já que os manequins presentes no modelo aparentam ter ficado protegidos. A marca diz que os pilares resistiram ao impacto, todos os sete airbags foram acionados conforme o esperado e as portas destrancaram automaticamente.

A bateria não mostrou sinais de vazamento, fumaça e nem fogo, e o sistema de alta voltagem desligou automaticamente.

O Chery Exeed Sterra ES foi lançado em 2023 e está sob a mesma plataforma do Luxeed S7, apoiado pela Huawei. Com tração integral, ele tem autonomia de 905 km com sua bateria de 97,7 kWh. Para sua versão 2025, foram introduzidas várias atualizações, incluindo elementos reforçados da carroceria e do chassi.

Confira o vídeo:

0:00 / 0:00

