Motorista se fantasia de urso e ataca Rolls-Royce para enganar seguradora

A polícia passou a suspeitar quando viu as imagens do interior do veículo, e aferiu que os danos de arranhões eram uniformes demais. Em um dos assentos, havia marcas de seis garras, o que levantou mais suspeitas.

Os detetives também descobriram que as mesmas pessoas no mesmo dia também alegaram mais ataques de urso, em unidades do Mercedes E350 2022 e Mercedes G63 AMG 2015. Ambos teriam sido atacados no mesmo local, com o Rolls-Royce tendo sido danificado às 21h44 na garagem, o AMG às 21h57 e o E350 tendo seu horário de "ataque" cortado.

Em uma revista nas casas dos suspeitos, a fantasia de urso completa com ferramentas de garra foi encontrada.

Confira os vídeos:

