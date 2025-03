Tesla vira alvo de protestos em lojas e tem carros incendiados

As lojas e veículos da Tesla têm sido atacados pelo mundo após seu CEO, Elon Musk, ter feito uma saudação questionável durante a posse do presidente Donald Trump. Além disso, suas ações como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) também estão trazendo descontentamento.

Apesar da crescente onda de ações anti-Tesla, tanto a empresa quanto Musk permanecem em grande parte em silêncio, exceção feita a uma declaração na qual prometem processar vândalos que tenham como alvo estações de recarga da marca.

As vendas da Tesla têm sofrido um golpe no mercado europeu. Elas caíram 45% na França e na Noruega, enquanto a Dinamarca teve 48% menos e a Suécia viu um declínio de 42%.

0:00 / 0:00

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.