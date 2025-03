Homem tenta incendiar carregador da Tesla e põe fogo em si mesmo

Segundo o porta-voz da polícia local, mais detalhes de seu ataque são limitados. Nenhuma prisão ainda foi feita. Uma equipe dos bombeiros teve que ser chamada para ir ao local apagar o incêndio.

Este é o segundo ataque a carregadores da Tesla neste mês. Outro ocorreu na instalação de Littleton, em Massachusetts. Na França, oito veículos Tesla foram incendiados em uma concessionária. Tudo isso ocorre na esteira do envolvimento de Elon Musk com o governo dos EUA e em polêmicas desde o início do ano.

