Carro é consumido pelo fogo enquanto motorista grava vídeo ao volante

A influenciadora Angie King foi protagonista de um vídeo bastante assustador recentemente, quando seu Acura NSX de primeira geração pegou fogo enquanto ela trafegava com ele em uma estrada nas Filipinas. O modelo tinha menos de 550 km rodados e era um projeto para o qual ela se dedicava há mais ou menos um ano.

O que aconteceu

Enquanto falava do carro e dos ajustes que queria fazer ainda no modelo, a influenciadora foi surpreendida pelo fogo no NSX. No momento, ela diminui a velocidade, para o carro, sai com um extintor e tenta apagar o incêndio.

Porém, as chamas eram fortes demais e não havia mais o que pudesse ser feito. No fim, ela apenas voltou ao carro para retirar alguns pertences antes que ele fosse inteiramente consumido pelo fogo.