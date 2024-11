Pneu furado: saiba se é possível consertar e quando ele está condenado

A dúvida é pertinente e fica ainda mais se considerarmos que, dependendo do aro da roda e da marca, um único pneu pode passar dos R$ 1.000, enquanto o conserto geralmente fica abaixo dos R$ 200.

Pode, mas nem sempre

A possibilidade de conserto do pneu depende do local, do tamanho e do ângulo do dano sofrido. "Há danos irreparáveis que exigem a troca por um pneu novo, como rasgos ou até furos com ângulos de penetração muito agudos. Alguns problemas podem ser sanados empregando técnicas adequadas como o manchão vulcanizante. Os furos só podem ser consertados se ocorrerem na região da banda de rodagem", explica Rafael Astolfi, gerente de assistência técnica da Continental Pneus.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em sua norma NBR NM225, todos os tipos de pneus - diagonal, radial adequado a velocidade menor ou igual a 190 km/h (índice T) e radial adequado a velocidades superiores a 190 km/h (índice W) - podem ser consertados desde que o furo tenha, no máximo, 6 milímetros de diâmetro. No caso dos diagonais, eles suportam até três consertos do tipo, enquanto os radiais até 190 km/h suportam dois e os radiais com velocidade superior a 190 km/h, um.

Qualquer dano que exceda esse diâmetro, seja um furo ou um corte, significa que o pneu está condenado. E isso também se aplica para danos consecutivos.

O tamanho e a recorrência dos furos, porém, não são os únicos fatores a serem levados em conta para determinar se um pneu pode ou não ser consertado. Ainda de acordo com a ABNT, há outros pontos a serem observados. Neste caso, um pneu só pode ser consertado se: