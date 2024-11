'Mais forte que saco de pregos': Musk elogia Cybertruck após grave acidente

Acidentes recentes com o Tesla Cybertruck reforçam a crença da marca de que o modelo é forte e resistente. Um deles teve uma mulher de 18 anos sendo arremessada da picape no México, porém outros três ocupantes que estavam no veículo - que sofreu um capotamento - sofreram ferimentos menores.

CEO da Tesla, Elon Musk chegou a dizer em sua conta no Twitter/X que o "Cybertruck é mais resistente do que um saco de pregos", após o modelo ter protegido passageiros após dois acidentes fortes nos últimos dias.

Um deles foi em Guadalajara, no México, onde o Cybertruck em alta velocidade bateu em uma estátua e capotou. No impacto, uma mulher de 18 anos foi lançada para fora do carro. Ela foi levada ao hospital em estado crítico, mas os outros três ocupantes não tiveram ferimentos graves, apesar de também serem levados ao hospital.