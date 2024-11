Só falta quebrar: 5 sinais de que seu carro está implorando por uma revisão

Ele ressalta que, se a inspeção do sistema de suspensão for realizada o quanto antes, a chance de ter de arcar lá adiante com um reparo mais caro e complexo só diminui.

"Se você não cuidar disso logo no começo, lembre-se de que este ruído é choque entre metais, que gera pequenos desgastes a cada quilômetro rodado. Isso só vai piorar com o passar do tempo".

2 - Nível do óleo baixo antes do prazo

Imagem: Thais Rolland

Todo o manual do proprietário traz as quilometragens e os prazos para troca do óleo lubrificante do motor e do respectivo filtro.

Se o nível começar a baixar antes da hora prevista, esse é um indicativo de que pode haver problemas que requerem atenção e uma análise mais detalhada - sobretudo se o sintoma vier acompanhado de falhas no funcionamento do propulsor, como "engasgos" e perda de potência - além de aumento no consumo de combustível.