Como a cor do seu carro afeta o ar-condicionado e o consumo de combustível

Estudo do Berkeley Lab conclui que carros pretos refletem 6% da luz solar, contra até 60% de cores claras Imagem: Divulgação

Conforme a pesquisa, ao fim da medição, o Civic prata apresentou temperatura interna de 5º C a 6° C mais baixa do que o preto.

Assim, uma cor clara permite utilizar 13% menos o ar-condicionado para manter o veículo a uma temperatura de 25° C - o que, por consequência, melhora a economia de combustível do veículo de 1% a 2%.

Os percentuais parecem baixos, mas fazem toda a diferença ao longo dos anos de utilização do automóvel. Além disso, as emissões de dióxido de carbono e outros compostos tóxicos também são reduzidas em 1,1%, conforme o estudo.

De acordo com o Berkeley Lab, uma carroceria mais escura reflete até 35% da luz do sol contra 60% de um carro branco ou prata.

"As tintas podem diminuir a temperatura de um carro estacionado ao sol. Isso poderia melhorar a economia de combustível do veículo, permitindo que o fabricante instale um ar-condicionado menor, que consome menos energia do motor.", diz Ronnen Levinson, cientista do Heat Island Group e principal autor do estudo.