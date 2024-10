De vômito a vírus: como eliminar odores e contaminações do seu carro

"Só aconteceu uma vez que um galão de água quebrou no porta-malas. Um quebra-mola causou a quebra do recipiente e derramou 20 litros. Eu comprei um item que tira umidade do armário e deixei dentro do carro, pois eu não iria usar muito o meu up!. Também usei um item que usa para limpar o sistema de ar-condicionado do carro, liguei ele e deixei na ventilação máxima, mas com o carro fechado. Acabou sumindo depois de um tempo", conta Paolo Acha, tatuador.

E as contaminações?

Alguém mais dirigiu, vai dirigir ou foi levado em seu carro? Limpar as superfícies de contato com detergente ou produto de limpeza pode ser agressivo demais. Uma solução de água e sabão neutro funcionará melhor. Volante, alavanca de câmbio, maçanetas e painel são pontos que devem ser limpos com mais atenção. Falando em atenção, cuidado com panos muito molhados, pois a central multimídia e outros componentes eletrônicos podem ser prejudicados.

Somado a isso, há saídas profissionais, casos da limpeza de interior e oxisanitização, que promete sanitizar o ambiente e sistemas de climatização com o uso de ozônio, como também eliminar vírus como o da covid-19. Entretanto, não há estudos que comprovem a eficácia dessa técnica.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.