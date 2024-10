Não faltou avisar: 5 erros que manual alerta e você deve evitar com carro

2 - Tanque não deve ficar vazio

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

Além de ser uma situação que rende multa, rodar com o carro até o tanque se esgotar pode criar outros problemas.

Esse é um assunto abordado em manuais como o do Volkswagen Polo, que alerta que ficar com o tanque vazio pode "causar falhas de ignição e acúmulo de combustível não queimado no sistema de escape". E conclui em tom mais enfático: "isso pode danificar o catalisador!"

Fato é que mesmo rodar com o carro com o combustível na reserva pode acarretar problemas, uma vez que resíduos acumulados no fundo do tanque podem ir parar no motor e entupir os bicos injetores.

3 - Amaciamento do motor